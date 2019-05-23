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В Курганской области заключённому добавили срок за избиение охранника

Происшествия

Приговор суда не вступил в законную силу

В Курганской области заключённому добавили срок за избиение охранника
Колючая проволока

Екатеринбург, 23 мая 2019, 10:45 — REGNUM  В Курганской области вынесен приговор заключённому колонии за применение насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. Инцидент произошёл в ИК-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 25 февраля 2019 обвиняемый, отбывающий 10 летний срок, с целью дезорганизации порядка в колонии словесно высказал угрозу в адрес сотрудника исправительной колонии. Затем нанёс охраннику удар кулаком в область грудной клетки, причинив потерпевшему телесные повреждения.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор осужденному по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы»). С учётом неотбытой части ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 190 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

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Происшествия в местах лишения свободы
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