В Курганской области заключённому добавили срок за избиение охранника

Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор заключённому колонии за применение насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. Инцидент произошёл в ИК-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 25 февраля 2019 обвиняемый, отбывающий 10 летний срок, с целью дезорганизации порядка в колонии словесно высказал угрозу в адрес сотрудника исправительной колонии. Затем нанёс охраннику удар кулаком в область грудной клетки, причинив потерпевшему телесные повреждения.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд вынес обвинительный приговор осужденному по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни, совершенного в отношении сотрудника места лишения свободы»). С учётом неотбытой части ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 190 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.