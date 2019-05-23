Ликвидирован затор льда на реке Колыма в Якутии

Якутск, , 10:31 — REGNUM Снята угроза подтопления населённых пунктов в Среднеколымском районе Якутии. Затор льда на реке Колыма, который препятствовал прохождению воды и мог стать причиной подтопления населённых пунктов, ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.

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Из-за затора уровень воды превысил критическую отметку около местности Лобуя в Среднеколымском районе Якутии и почти приблизился к ней возле города Среднеколымск. Сегодня днём образовавшийся затор прорвало, подтопления населённых пунктов не произошло, затопленной остаётся только взлётно-посадочная полоса аэропорта Среднеколымска.

По информации телеканала «Якутия 24», на 14:00 по местному времени (8:00 мск) уровень воды составлял 1189 сантиметров при критическом 1200. Вода убывает со скоростью 13 сантиметров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, возле местности Лобуя Среднеколымского района Якутии были подтоплены низменные участки. Затор льда на реке Колыма пытались устранить с помощью взрывчатки, заряд двух подрывов льда составил 350 кг.

Напомним, в уточнённом реестре поселений, которые могут быть затоплены во время паводка или обильных дождей, находится 133 населённых пункта в 24 районах Якутии.