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В Китае больного шизофренией приговорили к смертной казни за убийство детей

Происшествия

Суд с учетом тяжести и опасности преступления принял решение приговорить мужчину к смертной казни

Шанхай, Китай, 23 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Суд в Китае приговорил к смертной казне больного шизофренией мужчину за преднамеренное убийство двоих детей, сообщает портал The Paper.

Отмечается, что инцидент произошел в июне 2018 года у ворот начальной школы в районе Сюйхуэй в Шанхае. Вооруженный холодным оружием мужчина напал на трех детей и женщину, в результате двое школьников скончались в больнице.

Полицейские задержали нападавшего, им оказался 29-летний безработный, который заявил, что решил таким образом «отомстить обществу», поскольку не мог найти работу. Судебно-психологическая экспертиза выявила у него шизофрению.

Однако суд с учетом тяжести и опасности преступления принял решение приговорить мужчину к смертной казни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Китае оставил в силе смертный приговор мужчине, совершившему множественное убийство из мести.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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