В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

Ярославль, , 09:45 — REGNUM В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов. Об этом написал в социальной сети один из жителей дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это уже третья по счету доска на доме погибшего политика, предыдущие исчезали при невыясненных обстоятельствах. Последняя табличка с портретом Немцова была установлена в феврале этого года к годовщине его гибели по инициативе экс-депутата Ярославской облдумы Василия Цепенды (Цепенда сменил Немцова в думе после его смерти по партсписку ПАРНАСа). Власти претензий к доске не предъявляли несмотря на отсутствие официальных согласований.

«Это все очень печально. Мы, конечно, напишем заявление в полицию. Конечно, надеемся, что правоохранительные органы найдут вандалов, хотя в прошлый раз не нашли. Нехорошие тенденции: в центре города посреди бела дня пишут нецензурные надписи на здании регионального УМВД. В центре города уничтожают памятные таблички. Такое ощущение, что город полностью неуправляем, в центре города можно делать все, что угодно. Табличка была произведением искусства, делалась по специальному заказу», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Цепенда.

По словам Цепенды, табличка будет восстановлена.

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