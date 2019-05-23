В Сирии боевики убили местного жителя

Дамаск, , 09:33 — REGNUM В Сирии боевики, поддерживаемые Турцией, убили мужчину, которого они подозревали в связях с курдскими повстанцами. Об этом 23 мая сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источники.

«Вооруженная группа похитила двух мужчин и ребенка около двух недель назад в городе Иззаз, расположенном недалеко от Алеппо», — говорится в заявлении источников.

Бандиты похитили людей, обвиняя их в связях с Рабочей партией Курдистана, и потребовали выкуп в размере $100 тыс. После того, как их требования не были удовлетворены, тело одного из мужчин было найдено на дороге со следами жестоких пыток. Судьба двух других похищенных пока неизвестна.

Напомним, вооруженные силы Турции в марте 2018 года оккупировали территорию сирийского Африна, где проживает значительное число сирийских курдов.

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