В Подмосковье задержан глава муниципального предприятия

Москва, , 09:21 — REGNUM В Московской области задержан 38-летний руководитель одного из муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Мужчина подозревается в мошенничестве. По данным полиции, МУП заплатил деньги сторонней организации за работы, которые выполнил своими силами — гидропневматическую промывку системы отопления в жилых многоквартирных домах в городе Щёлково.

«Указанные работы мошенник осуществил силами своего муниципального унитарного предприятия, подписал соответствующие акты, а денежные средства выплатил организации, с которой заключил договор. Сумма ущерба составила 1 миллион рублей», — сообщила начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», по которой максимальное наказание может составить 10 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге выявлены факты мошеннических действий со стороны руководства потребительского кооператива. В полицию поступило 118 заявлений от граждан.

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