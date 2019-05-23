В Доминиканской Республике разбился частный вертолет, есть погибшие

Санто-Доминго, , 08:49 — REGNUM В Доминиканской Республике в результате крушения частного вертолета погибли два пассажира и пилот, сообщает 23 мая El Nacional.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Пуэрто-Плата на севере страны. Погибшие были руководителями телекоммуникационных компаний страны.

В настоящее время по факту авиапроисшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Доминиканской Республике пропал вертолет, который принадлежит местной туристической фирме.

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