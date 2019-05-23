Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Доминиканской Республике разбился частный вертолет, есть погибшие

Происшествия

Все обстоятельства происшествия выясняются

Санто-Доминго, 23 мая 2019, 08:49 — REGNUM  В Доминиканской Республике в результате крушения частного вертолета погибли два пассажира и пилот, сообщает 23 мая El Nacional.

По данным издания, инцидент произошел в провинции Пуэрто-Плата на севере страны. Погибшие были руководителями телекоммуникационных компаний страны.

В настоящее время по факту авиапроисшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Доминиканской Республике пропал вертолет, который принадлежит местной туристической фирме.

Читайте подробнее: Вертолёт с туристами пропал в Доминикане

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Авиапроисшествия
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