В Доминиканской Республике разбился частный вертолет, есть погибшие

Санто-Доминго, 23 мая 2019, 08:49 — REGNUM В Доминиканской Республике в результате крушения частного вертолета погибли два пассажира и пилот, сообщает 23 мая El Nacional.
По данным издания, инцидент произошел в провинции Пуэрто-Плата на севере страны. Погибшие были руководителями телекоммуникационных компаний страны.
В настоящее время по факту авиапроисшествия проводится проверка, все обстоятельства выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Доминиканской Республике пропал вертолет, который принадлежит местной туристической фирме.
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