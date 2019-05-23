На Шри-Ланке установили личности всех совершивших теракты смертников

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:20 — REGNUM Полиция Шри-Ланки установила личности всех девятерых смертников, которые совершили серию терактов в храмах и отелях страны 21 апреля, сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что личности террористов были идентифицированы с помощью тестов ДНК. Среди смертников был лидер радикальной группировки «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» Мохамед Захран.

По данным полиции, также были задержаны 89 подозреваемых, поиск других причастных продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 и 22 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов. В результате террористических атак погибли 253 человека. Около 500 человек получили ранения. Власти страны возлагают основную вину за организацию взрывов на «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания».

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