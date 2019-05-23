Столкновения в Мьянме: погибли мирные жители

Нейпьидо, , 08:12 — REGNUM В результате артиллерийского обстрела одной из деревень в мятежном штата Ракхайн в Мьянме погибли два человека. Об этом 23 мая сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По последним данным, в результате обстрела погиб мужчина и его 8-летний сын. Они находились в собственном доме, когда в него попал снаряд. Еще один человек получил ранение, в настоящее время ему оказывается помощь.

Напомним, в штате Ракхайн проживают преимущественно мусульмане-рохинджа, в то время как большая часть страны населена буддистами. Подобные различия создают почву для разногласий, а также для сепаратизма.

В штате Ракхайн действует радикальная группировка «Армия освобождения рохинджа», нападение на правительственные посты которой приводит к ответным действиям военных, в результате чего страдают мирные граждане.

Читайте ранее в этом сюжете: Фонд Барзани откроет в Бангладеш больницу для рохинджа