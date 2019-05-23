ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие четыре раза

Луганск, , 07:56 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики произвели четыре обстрела территории ЛНР, отметили 23 мая в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Лозовое и Фрунзе.

В направлении Лозового были выпущены четыре противотанковые управляемые ракеты. По Фрунзе со стороны Крымского прилетели шесть мин калибра 82 мм, а также 15 гранат из АГС.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее боевики ВСУ дважды обстреляли посёлок Фрунзе, выпустив по нему десять мин калибра 82 мм и гранаты из АГС и РПГ.

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