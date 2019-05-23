В Томской области с начала года подростки совершили 146 преступлений

Томск, , 06:24 — REGNUM В 2018 году в Томской области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 489 преступлений, что на 10,6% меньше, чем в 2017 году (547). Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, за четыре месяца 2019 года подростки в регионе совершили 146 преступлений.

На профилактическом учёте состоят 857 несовершеннолетних (за аналогичный период 2018 года — 922).

22 мая в Томске состоялось заседание областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором обсудили причины детской безнадзорности и подростковой преступности. Власти региона утверждают, что ищут новые подходы к трудным подросткам.

«Снижать криминализацию детей важно не только юридическими методами, но и прежде всего улучшением качества жизни, нравственного, правового, трудового и спортивного воспитания, образования, организации отдыха и досуга», — подчеркнул заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По словам начальника областного департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту Максима Максимова, 35 тысяч несовершеннолетних в 2018 году регулярно занимались спортом в спортучреждениях допобразования. Более 10 тысяч детей занимались с инструкторами физкультуры по местам жительства.

Максимов отметил, что власти продолжат развивать районные спортшколы, поддерживать вузовские клубы, строить новые комплексы для сдачи ГТО.

По мнению начальника облдепартамента общего образования Ирины Грабцевич, в работе с молодёжью сегодня необходимы новые подходы.

«Мы инициировали конкурс лучших практик профилактической работы в школах, итогом которого должен стать сборник методических рекомендаций в данной сфере», — уточнила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области по итогам 2018 года значительно увеличилось количество преступлений, совершённых против половой неприкосновенности несовершеннолетних — на 22,1% (с 86 до 105). Эта информация отражена в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в Томской области.

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