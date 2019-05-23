Четверг, 23 Мая 2019 года
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Двое китайских туристов насмерть разбились результате ДТП в Камбодже

Происшествия

Инцидент произошел на Национальной трассе №5 в 17:10 по местному времени 22 мая

Пномпень, 23 мая 2019, 05:14 — REGNUM  Двое китайских туристов погибли в результате ДТП на севере камбоджийской провинции Бантеймеантьей, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Жертвами трагедии стали 28-летний мужчина и 27-летняя женщина, сообщил шеф полиции района Оучров Сутх Хоур, добавив, что мужчина был выходцем Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, а женщина — провинции Гуандун.

Инцидент произошел на Национальной трассе №5 в 17:10 по местному времени 22 мая, когда такси, перевозящее двух пассажиров двигаясь при обгоне на высокой скорости столкнулось с грузовиком. Пассажиры погибли на месте, а камбоджийский водитель такси — по пути в госпиталь.

Отметим, что уровень смертности в результате ДТП в Камбодже является очень высоким. В 2018 году всего 1761 человек погибли и еще 4771 получили ранения по всей стране, если верить информации местных властей. При этом, население страны чуть превышает 16,2 млн человек.

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Дорожно-транспортные происшествия
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