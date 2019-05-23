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Пожар произошел в Спасском переулке Санкт-Петербурга

Происшествия

Пожар ликвидирован

Санкт-Петербург, 23 мая 2019, 04:27 — REGNUM  Пожар произошел в квартире жилого дома в Спасском переулке Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщается, что возгорание произошло в трехкомнатной квартире в жилом доме № 7 по Спасскому переулку. В ликвидации огня принимали участие 32 человека личного состава и семь единиц спецтехники. По словам очевидцев, в результате пожара пострадала пенсионерка, ей оказали медпомощь прямо на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Москве загорелось пятиэтажное здание гостиницы «Алтай». Площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. В целях безопасности пришлось эвакуировать 15 человек из здания. В результате пожара пострадавших не было.

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Пожары в жилых домах
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