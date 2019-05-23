Японца арестовали за попытку ослепить пилотов ВВС США лазерной указкой

Токио, , 04:06 — REGNUM Пожилого японца арестовали в среду в столице Японии Токио за попытку ослепить лазерной указкой пилотов американских ВВС, передает телеканал NHK.

Полиция занялась расследованием после обращения одного из пилотов ВВС США, заявившего, что во время тренировочного полета в феврале 2019 года кто-то пытался ослепить его лазерной указкой. В ходе обысков в квартире подозреваемого было обнаружено несколько лазерных указок, а сам подозреваемый признался, что начал предпринимать попытки ослепить американских пилотов еще три года назад.

Как сообщила полиция Токио, всего в районе базы американских ВВС Йокота было зафиксировано около 40 случаев, когда пилотов самолетов или вертолетов пытались ослепить лазерной указкой.