Четверг, 23 Мая 2019 года
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Японца арестовали за попытку ослепить пилотов ВВС США лазерной указкой

Происшествия

Японец сознался в содеянном

Токио, 23 мая 2019, 04:06 — REGNUM  Пожилого японца арестовали в среду в столице Японии Токио за попытку ослепить лазерной указкой пилотов американских ВВС, передает телеканал NHK.

Полиция занялась расследованием после обращения одного из пилотов ВВС США, заявившего, что во время тренировочного полета в феврале 2019 года кто-то пытался ослепить его лазерной указкой. В ходе обысков в квартире подозреваемого было обнаружено несколько лазерных указок, а сам подозреваемый признался, что начал предпринимать попытки ослепить американских пилотов еще три года назад.

Как сообщила полиция Токио, всего в районе базы американских ВВС Йокота было зафиксировано около 40 случаев, когда пилотов самолетов или вертолетов пытались ослепить лазерной указкой.

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Военный альянс США и Японии
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