Четверг, 23 Мая 2019 года
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Молдавский корабль нарушил эмбарго на перевозку оружия в Ливии

Происшествия

Корабль лишили права судоходства под флагом Молдавии

Кишинёв, 23 мая 2019, 00:42 — REGNUM  Корабль под молдавским флагом нарушил эмбарго на перевозку оружия в Ливию. Как передает агентство кишиневское издание Jurnal, инцидент произошел в Триполи.

«Перевозившаяся военная техника включала в себя зенитные ракеты Stinger, противотанковые ракеты, ракетные пусковые установки и огромное количество боеприпасов. Транспортировка осуществлялась на корабле Amazon под молдавским флагом. Судно вышло из турецкого порта Самсун», — пишут издания.

Корабль официально зарегистрирован в молдавском порту Джурджулешть, но управляется одной из верфей в Турции. Морское агентство Молдавии признало инцидент с незаконной перевозкой оружия и объявило, что судно Amazon было лишено права судоходства под флагом Молдавии.

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Гражданская война в Ливии
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