Названа причина ДТП с автобусом в Италии, в котором пострадали граждане РФ

Рим, , 23:52 — REGNUM Предварительной причиной ДТП с туристическим автобусом в Италии, в котором погибла гражданка России и пострадали ещё более 30 человек, могли стать действия водителя, который отвлёкся во время движения. Об этом сообщает газета La Repubblica.

«Мы не исключаем, что невнимание водителя могло послужить причиной инцидента», — приводит издание слова представителя дорожной полиции Тосканы Паоло Марии Помпонио.

Он добавил, что последствия аварии могли бы быть ещё более серьёзными, но падение автобуса смягчили растения на данном участке дороги.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся из Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену, погибла сопровождавшая туристическую группу гражданка России, ещё 33 человека, в том числе 19 российских граждан, пострадали.

Прокуратура Италии возбудила по факту произошедшего уголовное дело. Водитель автобуса был допрошен следователями, а также сдал тест на наличие в его крови алкоголя и наркотиков, который дал отрицательный результат.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии возбуждено дело по факту аварии автобуса с российскими туристами