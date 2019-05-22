В Костромской области обнаружено тело второго из двух утонувших детей

Мантурово, Костромская область, , 21:40 — REGNUM Под Костромой найдено тело восьмилетнего мальчика, который 6 апреля текущего года ушел гулять с семилетним другом и не вернулся домой, сообщает следственное управление СК РФ.

Мальчики семи и восьми лет днем 6 апреля в поселке Лесобаза Мантуровского района пошли гулять и не вернулись. СК начал проверку по факту исчезновения детей, а затем возбудил дело об убийстве.

Днем 14 апреля в реке Унжа в черте города Мантурово поисковики нашли тело семилетнего мальчика без признаков насильственной смерти. Поиски второго ребенка продолжали сотрудники областного управления СК России, подразделений полиции, МЧС, органов местного самоуправления, добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и местное население.

Криминалисты следственного управления СК России по Костромской области и сотрудники МЧС ежедневно проводили поиски в акватории реки Унжа. В общей сложности было обследовано более 140 километров вниз по течению реки от поселка Лесобаза.

«Сегодня в Унже вблизи железнодорожного моста в черте города Мантурово обнаружено тело 8-летнего мальчика. При осмотре на теле ребенка каких-либо видимых телесных повреждений не обнаружено», — сообщил Следственный комитет. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте также: Тело одного из пропавших мальчиков обнаружили в Костромской области