В Воронежском онкодиспансере женщина погибла во время лучевой терапии

Воронеж, , 21:40 — REGNUM Пациентка Воронежского онкологического диспансера скончалась 22 мая во время прохождения лучевой терапии на линейном ускорителе. По предварительным данным, причиной стал сбой оборудования. По факту смерти женщина начата доследственная проверка.

Детали трагедии пока неизвестны. В региональном департаменте здравоохранения факт смерти пациентки подтвердили.

«Произошёл технический сбой оборудования, была констатирована смерть пациентки. Однако причинно-следственная связь не установлена. Назначена судмедэкспертиза, результатов которой мы ждём, чтобы ответить на все вопросы», — цитируют «Вести-Воронеж» представителя пресс-службы облздрава.

Тем временем в Следственном управлении СК начали доследственную проверку по факту смерти женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года следственные органы возбудили уголовное дело в связи со смертью 66-летней пациентки Воронежского онкологического диспансера. Дело было возбуждено по заявлению ее сына, который посчитал, что лечение велось неправильно. В марте этого года воронежские СМИ сообщили о визите в онкодиспансер силовиков.