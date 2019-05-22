Среда, 22 Мая 2019 года
21:10:54 МСК

В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением

Происшествия

Начата доследственная проверка

В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлением

Торопец, Тверская область, 22 мая 2019, 20:55 — REGNUM  Одиннадцать учащихся одной из школ города Торопец Тверской области госпитализированы с симптомами отравления, сообщили ИА REGNUM 22 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как сообщается, 22 мая одиннадцать детей в одном общеобразовательных учреждений почувствовали себя плохо. Всех их доставили в больницу. В настоящее время состояние пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.

Следственные органы начали доследственную проверку. На месте работают следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По информации Tverigrad, инцидент произошел в Торопецкой гимназии им. патриарха Тихона. Нескольких пострадавших доставили в местную ЦПБ, а нескольких отправили на вертолёте санитарной авиации в детскую облбольницу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в учебных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить