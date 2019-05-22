В Италии возбуждено дело по факту аварии автобуса с российскими туристами

Рим, , 20:29 — REGNUM Прокуратура Италии возбудила уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в результате которого пострадали граждане России, передаёт 22 мая ANSA.

По информации агентства, главным фигурантом дела является водитель автобуса, 35-летний итальянец, который считается виновником аварии. Сообщается, что мужчина уже допрошен следователями, а также сдал тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков.

Как передавало ИА REGNUM, в результате ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся из города Монтекатини-Терме на экскурсию в Сиену, погибла одна женщина — сопровождавшая туристическую группу гражданка России, ещё 33 человека, в том числе 19 российских граждан, пострадали.

Среди пострадавших оказались также граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Молдавии и Румынии.

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