В калужском Людиново задержан заместитель главы райадминистрации

Людиново, Калужская область, , 19:56 — REGNUM Заместитель главы администрации Людиновского района Калужской области по экономическим вопросам Владимир Фарутин 21 мая задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России совместно с калужским областным управлением Следственного комитета России. Об этой сообщает местный сайт lydinovo.ru.

По информации портала, предполагается, что чиновник районного масштаба подозревается в совершении преступления, предусмотренного 285 статьей Уголовного кодекса России («Злоупотребление должностными полномочиями»). В здании районной администрации Людиново правоохранители провели обыски.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрия Васюкова и его 63-летнего знакомого. По версии следствия, 27 декабря 2018 года сотрудник полиции и его соучастник были задержаны с поличным при получении 100 тысяч рублей от лица, подозреваемого в совершении хищения, за решение вопроса о неприменении к нему наказания в виде лишения свободы. Как полагает следствие, Васюков и второй фигурант дела ввели гражданина в заблуждение, так как повлиять на наказание не могли.

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