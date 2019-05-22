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В Ярославле будут судить автомобильных воров

Происшествия

Из машин они забирали аккумуляторы, автомагнитолы, видеорегистраторы, а также сварочный аппарат и даже флакон с шампунем

В Ярославле будут судить автомобильных воров
Иллюстрация: Pixabay.com
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Ярославль, 22 мая 2019, 19:26 — REGNUM  Два жителя Ярославля обвиняются в серии краж из автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Все преступления совершались в ночное время в Заволжском районе Ярославля. Один из обвиняемых вскрывал автомобиль, второй следил за окружающей обстановкой. Следствием установлены факты краж 12 аккумуляторов из машин отечественного производства, также автоворы уносили с собой автомагнитолы, видеорегистраторы. Зафиксированы кражи сварочного аппарата и даже флакона с шампунем. В ряде случае из автомобиля сливалось топливо. Обвиняемым 25 и 27 лет. Уголовное дело будет рассматриваться Заволжским районным судом Ярославля.

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