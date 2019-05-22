Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

Одинцово, Московская область, , 19:20 — REGNUM В Московской области перевернулся грузовой автомобиль, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

По их словам, дорожно-транспортное происшествие случилось на Минском шоссе в Одинцовском городском округе около 17:00. В результате аварии машина, гружённая песком, перевернулась и загорелась. Движение в обе стороны дороги перекрыто.

На Минском шоссе образовалась продолжительная пробка.

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто.

Сведений о пострадавших пока нет. Официальной информации по аварии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы назвали причины пробок в столице 22 мая.

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