Среда, 22 Мая 2019 года
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Грузовик с песком перевернулся в Подмосковье. Перекрыто Минское шоссе

Происшествия

На Минском шоссе образовалась продолжительная пробка

Одинцово, Московская область, 22 мая 2019, 19:20 — REGNUM  В Московской области перевернулся грузовой автомобиль, сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

По их словам, дорожно-транспортное происшествие случилось на Минском шоссе в Одинцовском городском округе около 17:00. В результате аварии машина, гружённая песком, перевернулась и загорелась. Движение в обе стороны дороги перекрыто.

На Минском шоссе образовалась продолжительная пробка.

На Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Движение в обе стороны дороги перекрыто.

Сведений о пострадавших пока нет. Официальной информации по аварии не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы назвали причины пробок в столице 22 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: «А мы предупреждали»: власти Москвы констатировали пробки на дорогах

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Дорожно-транспортные происшествия
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