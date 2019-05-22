Депутата горсобрания Чебоксар подозревают в мошенничестве

Чебоксары, , 19:04 — REGNUM В столице Чувашии фигурантом уголовного дела стал депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Виктор Шмаков. Его подозревают в мошенничестве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что депутат, являясь учредителем общества «Победа», ввёл в заблуждение потерпевшего, получил от него часть денежных средств и товарно-материальных ценностей на общую сумму 827 тыс. рублей «в счет оплаты ранее заключенного договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома».

"При этом злоумышленник на момент получения денежных средств директором компании уже не являлся и не обладал полномочиями по совершению действий от имени указанного юридического лица», — говорится в сообщении.

По версии следствия, полученными средствами депутат распорядился «по своему усмотрению». По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Прокуратурой республики постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

Дело находится в производстве следственного управления СКР по Чувашии. В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, этому способствовавших, а также возмещение причиненного потерпевшему ущерба.

Правоохранители отмечают, что жилой дом, который возводила «Победа» по улице Калинина в Чебоксарах, в эксплуатацию не сдан. Организация-застройщик в июле 2018 года признана банкротом, введено конкурсное производство.

«Вопросы соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: поз. 83, ул. Калинина, г. Чебоксары (застройщик — ООО «Победа») находятся на постоянном контроле органов прокуратуры республики. В отношении указанного юридического лица принимались меры прокурорского реагирования, направленные на скорейшую сдачу в эксплуатацию указанного жилого дома», — отмечают в прокуратуре Чувашии.

Парламентарий является членом фракции «Единая Россия».