На Кубани экс-майор ФСБ осужден на десять лет за взятку в 20 млн рублей

Краснодар, , 18:58 — REGNUM Краснодарский гарнизонный военный суд вынес решение по громкому делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела управления ФСБ России по Краснодарскому краю майора запаса, сообщила 22 мая пресс-служба Следственного комитета РФ. Суд признал бывшего сотрудника органов безопасности виновным по двум статьям — о получении взятки в особо крупном размере, совершенном с вымогательством, и о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установлено судом и следствием, в начале 2018 года подсудимый в ходе проверки выявила нарушения требований законодательства в работе компании ООО «Газпром транссервис». Руководителю компании он сообщил, что готов никуда не сообщать о выявленных нарушениях. За это он предложил заплатить ему 20 млн рублей.

2 июня 2018 году сотрудник ФСБ был задержан коллегами из подразделения собственной безопасности при получении через посредника части взятки в 10 млн рублей.

Краснодарский гарнизонный военный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет и штраф в 20 млн рублей. Осужденный также не может в течение пяти лет занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий. Он также лишён воинского звания «майор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодарском крае по подозрению в получении взятки в четыре миллиона рублей была задержана заместитель министра сельского хозяйства региона.

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