Среда, 22 Мая 2019 года
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В аварии с автобусом в Италии получили ранения 19 граждан России

Происшествия

Среди пострадавших пассажиров автобуса также есть граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Молдавии и Румынии

Флоренция, Италия, 22 мая 2019, 18:56 — REGNUM  В результате аварии с туристическим автобусом в Италии погибла женщина, а ещё 33 человека пострадали, сообщает 22 мая РИА Новости со ссылкой на посольство России в Италии.

По последним данным, травмы получили 19 граждан РФ. О личности погибшей женщины пока не сообщается. Местные СМИ сообщали, что это гид, сопровождавшая туристов.

Посольство утверждает, что у большинства пострадавших россиян лёгкие травмы. Кроме того, среди пострадавших пассажиров автобуса также есть граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Молдавии и Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Италии на автотрассе Сиена — Флоренция перевернулся туристический автобус, в котором находилось 60 человек.

Причины аварии пока не выяснены.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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