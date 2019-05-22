В итоге аварии автобуса в Италии 12 граждан России попали в больницу

Флоренция, Италия, , 18:38 — REGNUM В результате аварии с автобусом, произошедшей в итальянской Сиене, пострадали 12 граждан России, сообщает 22 мая RT со ссылкой на посольство РФ в Италии.

По имеющимся данным, в перевернувшемся автобусе пострадали 20 человек, некоторые из них остаются в тяжелом состоянии. детей среди пострадавших нет.

При этом посольство России отмечает, что список пострадавших граждан РФ может пополниться, так как российские дипломаты проверяют списки пациентов других больниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Италии на трассе Сиена — Флоренция перевернулся туристический автобус. Ранее сообщалось о гибели одной женщины и травмах 10 пассажиров.

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