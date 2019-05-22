В Крыму задержали начальника отдела полиции за взятку

Керчь, Крым, , 18:12 — REGNUM Начальника отдела полиции №2 управления МВД РФ по Керчи Республики Крым и его заместителя задержали по подозрению в получении взятки в 740 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму.

«По данным следствия, в вечернее время 21 мая 2019 года сотрудники отдела полиции №2 управления МВД России по Керчи, находясь на своем рабочем месте, получили взятку в размере 740 тысяч рублей за незаконные действия, которые были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю по пунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 УК РФ», — отметили в СК.

Помимо этого, в МВД Крыма сообщили, что по результатам служебной проверки полицейские будут уволены из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев констатировал, что количество коррупционных преступлений в Крыму остаётся по-прежнему высоким.

«На территории Крымского полуострова в 2018 году было выявлено 311 преступлений коррупционной направленности. Несмотря на некоторое, по сравнению с 2017 годом, снижение числа выявленных коррупционных преступлений, уровень пока остаётся высоким. Поэтому прошу работу по борьбе с коррупцией усилить», — заявил Патрушев.

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