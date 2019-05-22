В Калмыкии глава села «потеряла» 24 понтоновоза и попала под статью

Элиста, , 18:08 — REGNUM Уголовное дело по статье «Растрата, хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённая в особо крупном размере» возбуждено в отношении бывшего главы Троицкого сельского муниципального образования Целинного района Калмыкии, сообщила 22 мая пресс-служба республиканской прокуратуры. Дело возбудили по итогам прокурорской проверки.

По данным прокуратуры, в апреле 2017 года министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия по актам приёма-передачи передало в муниципальную собственность 24 единицы понтоновозов АНС-5, которые ранее по решению министерства обороны РФ о передаче военной техники поступили в собственность Республики Калмыкия. Все понтоновозы были включены в состав имущества казны Троицкого сельского муниципального образования Республики Калмыкия. Однако при прокурорской проверке выяснилось, что понтоновозы балансовой стоимостью около 4 млн рублей отсутствуют как в наличии, так и в реестре муниципального имущества муниципального образования.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье о растрате. Расследование уголовного дела прокурором района взято на особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 21 мая, следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя Минприроды Калмыкии. Ещё ранее дело было возбуждено в отношении сити-менеджера Элисты Окона Нохашкиева, он объявлен в розыск.

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