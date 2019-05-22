В грузовом порту Чувашии мужчина погиб, выпав за борт

Чебоксары, , 17:47 — REGNUM В Чувашии произошёл очередной несчастный случай на производстве. При выполнении работ в грузовом порту погиб сотрудник «Химпрома». Данную информацию подтвердили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Несчастный случай произошёл вечером 21 мая в грузовом порту, говорится на сайте предприятия. Погиб мастер по ремонту цеха производства хлора и каустика. ПАО «Химпром» выразило «глубокие соболезнования родственникам погибшего».

В следственном управлении СКР по Чувашии сообщили, что мужчина «во время выполнения работ на барже выпал за борт в реку». По предварительным данным, скончался в результате утопления. По данному факту проводится доследственная проверка на предмет исполнения законодательства об охране труда.

Напомним, в марте 2019 года в чувашском Новочебоксарске завершилось расследование уголовного дела на «Химпроме» — работник в результате падения оборудования получил раны головы, закрытые переломы ключицы и восьми ребер. Обвинение в нарушении правил охраны труда предъявлено механику одного из цехов.

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