Поминки закончились стрельбой: конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

Бишкек, , 17:30 — REGNUM На кладбище близ села Карабак в Баткенской области Киргизии сегодня, 22 мая, произошел конфликт между местными жителями и пограничниками Таджикистана. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизии.

По имеющейся информации, родственники похороненного накануне киргизстанца совершали поминальные молитвы, когда на кладбище появился таджикский пограничный наряд, патрулировавший территории, прилегающие к границе Таджикистана с Киргизией.

Жители киргизского села вступили с таджикскими пограничниками в словесную перепалку и потребовали, чтобы они ушли с кладбища.

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Вскоре для того, чтобы уладить конфликт на кладбище, прибыли пограничные представители обеих стран. Во время переговоров граждане Киргизии начали рыть яму на дороге по маршруту движения таджикских пограничников.

В итоге таджикские пограничники применили оружие, сделав предупредительный выстрел в воздух.

Переговоры представителей пограничных ведомств Таджикистана и Киргизии продолжаются. С участниками конфликта проводится разъяснительная работа.

В погранслужбе Киргизии отмечают, что жители киргизского села требуют, чтобы на место происшествия приехали руководители органов власти.

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