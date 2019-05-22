Во Франции вооруженная женщина запугивает врачей самоубийством

Париж, , 16:34 — REGNUM В одном из медицинских учреждений Франции вооруженная женщина угрожает врачам и полицейским, что покончит с собой, сообщает 22 мая телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в городе Бобиньи, расположенном недалеко от Парижа.

По имеющимся данным, заложников женщина не захватывала. Телеканал утверждает, что злоумышленница страдает психическим заболеванием.

Полиция проводит операцию по её нейтрализации.

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