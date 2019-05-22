Среда, 22 Мая 2019 года
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Во Франции вооруженная женщина запугивает врачей самоубийством

Происшествия

По предварительным данным, она страдает психическим расстройством

Париж, 22 мая 2019, 16:34 — REGNUM  В одном из медицинских учреждений Франции вооруженная женщина угрожает врачам и полицейским, что покончит с собой, сообщает 22 мая телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в городе Бобиньи, расположенном недалеко от Парижа.

По имеющимся данным, заложников женщина не захватывала. Телеканал утверждает, что злоумышленница страдает психическим заболеванием.

Полиция проводит операцию по её нейтрализации.

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