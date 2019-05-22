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В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии погиб человек

Происшествия

Возможно, это был гражданин России

Рим, 22 мая 2019, 16:25 — REGNUM  Посольство Российской Федерации в Италии сообщает о гибели одного туриста в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает пресс-служба российской дипломатической миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристический автобус, в котором находились граждане Армении и России, опрокинулся в кювет на трассе Сиена — Флоренция сегодня утром.

На данный момент посольство России может подтвердить информацию о том, что в результате ДТП погиб один человек. Предположительно, это была 40-летняя женщина — гид. Также посольству известно о 20 пострадавших. При этом, по данным итальянских СМИ, пострадавших — 31 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Флоренцией пострадал 31 турист

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