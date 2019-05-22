Среда, 22 Мая 2019 года
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На Ставрополье самолёт Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся

Происшествия

Обошлось без пострадавших

Ставрополь, 22 мая 2019, 15:45 — REGNUM  Самолёт Ан-2 загорелся на Ставрополье днём 22 мая, обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл в колхозе имени 1 Мая села Журавское Новоселицкого района. При разгоне для взлёта для осуществления сельхозработ самолёт не сумел набрать необходимой скорости, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего врезался в деревья в лесополосе и загорелся.

Лёгкие многоцелевые самолёты Ан-2 (так называемый «кукурузник») советского производства активно используются для проведения сельхозработ.

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Авиапроисшествия
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