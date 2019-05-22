Среда, 22 Мая 2019 года
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Из расположения части ВСУ сбежал вооружённый боевик — Народная милиция ЛНР

Происшествия

Военная прокуратура разбирается в случившемся

Луганск, 22 мая 2019, 15:49 — REGNUM  В районе населённого пункта Мироновский из части ВСУ сбежал вооружённый боевик, заявил 22 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Военнослужащий 30-й механизированной бригады ВСУ, самовольно покинул расположение части, прихватив с собой закреплённое за ним оружие АК-74 с полным боекомплектом. Местонахождение беглеца неизвестно, ведутся поиски. В подразделение прибыли сотрудники военной прокуратуры», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, с начала мая из частей ВСУ, расположенных в зоне ответственности сил ЛНР, сбежали 42 человека, 18 дезертиров не нашли.

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