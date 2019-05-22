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Боевики ВСУ попали в ДТП в Донбассе — Народная милиция ЛНР

Происшествия

Руководство бригады скрывает потери

Луганск, 22 мая 2019, 15:37 — REGNUM  Четыре боевика 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ попали в ДТП в районе населённого пункта Крымское, заявил 22 мая на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Водитель автомобиля «Урал», при перевозке личного состава, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, трое получили травмы различной степени тяжести», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что командир 10-й бригады ВСУ скрывает от вышестоящего начальства информацию об этом случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее восемь боевиков ВСУ сбились с пути и оказались в плену у защитников Донбасса, заехав на грузовике на территорию, подконтрольную народной милиции ДНР.

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Война в Донбассе
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