Взрыв на территории торгового центра в Махачкале: погиб один человек

Махачкала, , 15:17 — REGNUM Хлопок лакокрасочных паров произошёл на территории торгового центра «Москва» в городе Махачкале. В результате происшествия погиб один человек, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе управления МЧС по Дагестану.

Инцидент произошёл примерно в 11:30 в противопожарном подземном водоеме при проведении лакокрасочных работ. Само здание торгового центра не пострадало, эвакуация посетителей не потребовалась. В Следственном комитете республики уточнили, что погибшим оказался 39-летний мужчина. По данному факту следственные органы проводят проверку.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 апреля в одноэтажном частном доме в дагестанском городе Хасавюрте произошёл взрыв бытового газа, в результате которого пострадали семь человек, в том числе трое детей и беременная женщина. Спустя неделю 17-летняя девушка скончалась в больнице.