Среда, 22 Мая 2019 года
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В ДТП под Флоренцией пострадал 31 турист

Происшествия

Один человек погиб

Флоренция, Италия, 22 мая 2019, 15:09 — REGNUM  В ДТП на трассе Сиена — Флоренция пострадал 31 человек, они доставлены в местную больницу, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает информагентство ANSA в среду, 22 мая.

Как сообщалось ранее, туристический автобус опрокинулся в кювет на трассе Сиена — Флоренция утром в среду. Пассажирами автобуса предположительно были российские (или русскоязычные) туристы. Информация уточняется.

В результате ДТП погибла 40-летняя женщина, по предварительной информации — гид. На месте происшествия работают сотрудники дорожных и спасательных служб.

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Зарубежная хроника
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