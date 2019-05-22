В ДТП под Флоренцией пострадал 31 турист

Флоренция, Италия, , 15:09 — REGNUM В ДТП на трассе Сиена — Флоренция пострадал 31 человек, они доставлены в местную больницу, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает информагентство ANSA в среду, 22 мая.

Как сообщалось ранее, туристический автобус опрокинулся в кювет на трассе Сиена — Флоренция утром в среду. Пассажирами автобуса предположительно были российские (или русскоязычные) туристы. Информация уточняется.

В результате ДТП погибла 40-летняя женщина, по предварительной информации — гид. На месте происшествия работают сотрудники дорожных и спасательных служб.