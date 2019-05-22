Суд Италии приговорил экс-террориста Баттисти к пожизненному заключению

Милан, Италия, , 14:37 — REGNUM Апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов бывшего террориста «Красных бригад» Чезаре Баттисти, передает Affari Italiani в среду, 22 мая.

Приговор, в соответствие с которым Баттисти ждет пожизненное заключение, оставлен в силе. Адвокаты просили заменить пожизненное заключение на 30-летний срок.

Чезаре Баттисти был депортирован в Италию из Южной Америки в начале 2019 года. Он осужден за причастность к четырем «политическим» убийствам. Баттисти признал свою причастность к ним.

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