ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в Ираке

Анкара, , 14:32 — REGNUM Министерство обороны Турции заявило о нанесении удара по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Ирака, сообщает 22 мая Anadolu Ajansi.

По данным силового ведомства, авиация поразила склады с оружием повстанцев, их укрытия. О вреде, нанесенном живой силе противника не сообщается.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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