Среда, 22 Мая 2019 года
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Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Происшествия

Инцидент произошел 22 мая на трассе Сиена — Флоренция

Сиена, Италия, 22 мая 2019, 14:19 — REGNUM  В сети появились кадры с места дорожно-транспортного происшествия в Италии, где перевернулся пассажирский автобус с российскими туристами, видео опубликовало издание TGR Rai Toscana на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/TgrRaiToscana/status/1131130956407017472

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 22 мая на трассе Сиена — Флоренция. Транспортное средство сошло с трассы и опрокинулось. Сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек, еще 10 пострадали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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