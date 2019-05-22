Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии

Сиена, Италия, , 14:19 — REGNUM В сети появились кадры с места дорожно-транспортного происшествия в Италии, где перевернулся пассажирский автобус с российскими туристами, видео опубликовало издание TGR Rai Toscana на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/TgrRaiToscana/status/1131130956407017472

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 22 мая на трассе Сиена — Флоренция. Транспортное средство сошло с трассы и опрокинулось. Сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек, еще 10 пострадали. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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