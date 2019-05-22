Полицейского из Дагестана подозревают в избиении астраханского коллеги

Астрахань, , 14:13 — REGNUM Астраханское управление СКР разбудило уголовное дело в отношении сотрудника собственной безопасности МВД Дагестана и его подруги. Их подозревают в применении насилия в отношении стражей порядка, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по Астраханской области.

Инцидент произошёл 20 мая 2019 года в городе Астрахани, где фигуранты дела находились в отпуске. Следствие выяснило, что вечером этого дня между дагестанским оперуполномоченным и сотрудниками администрации кафе возникла ссора. Они вызвали полицию.

Гость из Дагестана несколько раз ударил по голове командира взвода полка патрульно-постовой службы, прибывшего вместе с нарядом на место происшествия. Затем он бросил потерпевшего на землю и принялся его душить. В это время его спутница ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха. Оба драчуна были задержаны прибывшим на место инцидента дополнительным нарядом.

Читайте также: Начальника отдела полиции в Дагестане подозревают в унижении человека

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане попал под уголовное преследование начальник отдела МВД России по городу Избербашу. По данным следствия, полицейский в октябре 2018 года устроил незаконный досмотр содержимого сумки местного жителя. При этом офицер оскорблял и унижал потерпевшего, а также угрожал физической расправой и незаконным уголовным преследованием.

Читайте также: Полицейских в Дагестане уличили в избиении человека ради статистики