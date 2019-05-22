По факту массовой гибели рыбы в Татарии возбуждено уголовное дело

Казань, , 14:08 — REGNUM В Татарии руководитель исполкома и глава Селенгушского сельского поселения Нурлатского района стал фигурантом уголовного дела по ст. 257 УК РФ («Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, чиновник, ответственный за мероприятия по защите населения в период половодья, 17 марта открыл необорудованную защитным устройством донную задвижку плотины пруда Алтынка. Неконтролируемый спуск воды продолжался до 2 апреля, вместе со сбросом четверти объема пруда сбрасывалась и рыба. Погибло более 1 тыс. единиц карася, ущерб оценивается в 252 тыс. рублей.

При этом глава исполкома причастность к совершению преступления не признал.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в середине апреля в Зеленодольском районе республики у поселка Займище на Волге был выявлен факт гибели рыбы. Были произведены отборы проб воды для проведения общего анализа и оценки уровня загрязнения водного объекта.

Именно у этого населенного пункта мор рыбы фиксировался ранее.

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