Волгоградец, расстрелявший мужчину за громкую музыку, осужден на 10 лет

Волжский, Волгоградская область, , 13:59 — REGNUM В Волгоградской области суд вынес приговор по громкому делу об расстреле мужчины на парковке у жилого дома. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. Виновным в убийстве 31-летнего мужчины признан 32-летний житель города Волжского.

Поводом к конфликту стала слишком громкая музыка. По версии следствия, утром 30 сентября 2018 года осужденный проснулся от звуков музыки — она доносилась из автомобиля, припаркованного возле дома. Мужчина вооружился заряженным травматическим пистолетом, спустился к подъезду и дважды выстрелил в упор в голову владельца автомобиля. Тот скончался на месте.

Сам осужденный с места происшествия скрылся, однако через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.