Среда, 22 Мая 2019 года
13:59:41 МСК

Волгоградец, расстрелявший мужчину за громкую музыку, осужден на 10 лет

Происшествия

За минутную вспышку гнева мужчине придется ближайшие годы провести в заключении

Волжский, Волгоградская область, 22 мая 2019, 13:59 — REGNUM  В Волгоградской области суд вынес приговор по громкому делу об расстреле мужчины на парковке у жилого дома. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области. Виновным в убийстве 31-летнего мужчины признан 32-летний житель города Волжского.

Поводом к конфликту стала слишком громкая музыка. По версии следствия, утром 30 сентября 2018 года осужденный проснулся от звуков музыки — она доносилась из автомобиля, припаркованного возле дома. Мужчина вооружился заряженным травматическим пистолетом, спустился к подъезду и дважды выстрелил в упор в голову владельца автомобиля. Тот скончался на месте.

Сам осужденный с места происшествия скрылся, однако через несколько часов был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал подсудимого виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 9 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить