В «Сколково» произошёл выброс паров брома

Москва, 22 мая 2019, 13:20 — REGNUM В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» в Москве произошёл выброс паров брома, в результате которого пострадали люди. Об этом 22 мая сообщил «Интерфакс».
Инцидент случился утром 22 мая в одной из лабораторий. Во время работ произошел выброс паров соединения брома.
За медпомощью обратились двое сотрудников лаборатории 37 и 26 лет. У них диагностировали лёгкое отравление токсическими веществами.
По данным представителя «Сколково», последствия случившегося устранены, помещения проветрены.
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