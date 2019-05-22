В «Сколково» произошёл выброс паров брома

Москва, , 13:20 — REGNUM В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» в Москве произошёл выброс паров брома, в результате которого пострадали люди. Об этом 22 мая сообщил «Интерфакс».

Инцидент случился утром 22 мая в одной из лабораторий. Во время работ произошел выброс паров соединения брома.

За медпомощью обратились двое сотрудников лаборатории 37 и 26 лет. У них диагностировали лёгкое отравление токсическими веществами.

По данным представителя «Сколково», последствия случившегося устранены, помещения проветрены.

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