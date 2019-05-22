В Амурской области произошло смертельное ЧП с оренбургским контрактником

Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Белогорске Амурской области в военной части скончался контрактник. Комитет солдатских матерей на своей странице в соцсети сообщает о суициде.

По данным общественной организации, 20-летний молодой человек был призван в армию осенью 2018 года, а на службе подвергся давлению со стороны других военных и вымогательству денег. В предсмертной записке парень попросил прощения за свой поступок.

Дело по факту смерти контрактника военная прокуратура передала в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону. Когда будет прощание с погибшим, пока неизвестно, сообщает Амур.инфо.

«Сгущает тучи и тот факт, что тело парня до сих пор не доставлено к родителям для захоронения. Начальство части кормит обещаниями», — сообщает Комитет солдатских матерей, отмечая, что ЧП случилось 14 мая.