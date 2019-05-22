Среда, 22 Мая 2019 года
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В Амурской области произошло смертельное ЧП с оренбургским контрактником

Происшествия

По данным Комитета солдатских матерей, 20-летний парень из Орска свёл счёты с жизнью

Оренбург, 22 мая 2019, 13:30 — REGNUM  В Белогорске Амурской области в военной части скончался контрактник. Комитет солдатских матерей на своей странице в соцсети сообщает о суициде.

По данным общественной организации, 20-летний молодой человек был призван в армию осенью 2018 года, а на службе подвергся давлению со стороны других военных и вымогательству денег. В предсмертной записке парень попросил прощения за свой поступок.

Дело по факту смерти контрактника военная прокуратура передала в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белогорскому гарнизону. Когда будет прощание с погибшим, пока неизвестно, сообщает Амур.инфо.

«Сгущает тучи и тот факт, что тело парня до сих пор не доставлено к родителям для захоронения. Начальство части кормит обещаниями», — сообщает Комитет солдатских матерей, отмечая, что ЧП случилось 14 мая.

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ЧП в армии
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