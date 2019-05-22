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Туристический автобус опрокинулся на трассе в Италии

Происшествия

Есть погибшие

Сиена, Италия, 22 мая 2019, 13:02 — REGNUM  В Италии автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась утром 22 мая на трассе Сиена — Флоренция в районе города Монтериджиони. Об этом сообщает агентство ANSA.

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Уточняется, что транспортное средство опрокинулось. В результате люди оказались заблокированы в автобусе. По предварительным данным, один человек погиб, десять ранены. Пострадавшие госпитализированы. По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.

https://twitter.com/TgrRaiToscana/status/1131130956407017472

В настоящее время на месте работают дорожные полицейские и спасатели. Причины аварии выясняются. Движение автотранспорта в сторону Сиены закрыто.

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Как сообщало ИА REGNUM, подобное дорожно-транспортное происшествие произошло в Италии ровно год назад. 19 мая 2018 года на севере страны рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Турин — Триест, на скорости вылетел за пределы трассы и перевернулся. Ранения получили 26 человек.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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