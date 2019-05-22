При попытке к бегству: на Алтае задержан нарушитель государственной границы

Барнаул, , 12:49 — REGNUM Алтайские пограничники задержали гражданина с паспортом одной из стран Центрально-Азиатского региона, который незаконно пересек российско-казахстанскую границу. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 мая, в Пограничном управлении ФСБ России по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл в начале мая 2019 года на территории Кулундинского района. Заметив неизвестного, пограничный наряд попытался проверить у него документы, дающие право нахождения в пограничной зоне, но мужчина неожиданно ускорил шаг и ударился в бегство.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников пограничного управления через несколько минут «беглец» был задержан. При опросе задержанный представился местным жителем, однако при личном досмотре под одеждой у него был обнаружен паспорт гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона», — пояснили пограничники.

В ходе разбирательства выяснилось, что иностранец не может находиться на территории России за нарушение миграционного законодательства. Зная об этом, нарушитель умышленно пересек государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).

Напомним, в апреле 2019 года алтайским пограничникам удалось выявить на российско-казахстанской границе более 10 иностранцев и граждан России, находящихся в федеральном розыске, а с начала 2019 года на алтайском участке государственной границы выявлено более 20 таких лиц.

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