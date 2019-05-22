При модернизации завода в Кирове лесному фонду РФ причинили ущерб на 64 млн

Киров, , 12:27 — REGNUM По факту ущерба лесному фонду РФ при реализации проекта по модернизации завода возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кировской области.

Следствие полагает, что в 2013 году ООО ПКП «Алмис» обратилось в департамент лесного хозяйства Кировской области с заявлением о реализации инвестиционного проекта «Модернизация лесоперерабатывающего завода ООО ПКП «Алмис». Неустановленные лица из числа руководителей ООО представили концепцию проекта с поквартальным описанием инвестиций.

Для реализации проекта заранее были выбраны и переданы ООО в долгосрочную аренду без проведения аукциона участки земли с указанным ежегодным объемом заготовки древесины. С 2015 по 2018 год руководство предприятия направляло в минлесхоз региона отчеты об инвестициях в проект, не соответствующие действительности. Объем инвестиций завышался.

В итоге при осуществлении валки лесных насаждений и реализации древесины согласно полученному путем обмана договору аренды лесному фонду РФ был причинен ущерб на 64 млн рублей.

В настоящее время продолжается работа по изучению документации предприятия. устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ООО ПКП «Алмис» создано в 1992 году, является крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса Кировской области, осуществляя весь технологический цикл — начиная от заготовки леса и заканчивая его полной обработкой и поставкой на российский и международный рынки. Годовой объём поставок компании составляет более 150 тыс. кубометров древесины.

В структуру компании входят предприятие по выпуску пиломатериалов; два предприятия, оказывающие складские и погрузочные услуги; предприятие по выпуску пеллет (топливных гранул). На сайте компании указано, что предприятием заключен договор аренды на пользование лесофондом. Срок аренды — 49 лет. Расчетная лесосека — 200 тыс. кубометров в год.