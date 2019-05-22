Разбирательства в ТСЖ едва не довели до убийства в Чебоксарах

Чебоксары, , 12:18 — REGNUM В Чебоксарах местный житель осужден за нападение с ножом на председателя товарищества собственников жилья. Причиной конфликта стал сломанный шлагбаум, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Инцидент произошёл вечером 10 января 2019 года в Чебоксарах. Следствием и судом установлено, что 48-летний нигде не работающий горожанин пришёл в кабинет к председателю товарищества собственников жилья и попросил выйти на улицу.

«На улице ударил его не менее восьми раз самодельным ножом в область головы, шеи и туловища, после чего скрылся с места преступления. Раненый мужчина был своевременно госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь. Причиной стали личные неприязненные отношения из-за сломанного шлагбаума, являющегося собственностью ТСЖ», — сказал Олег Дмитриев.

По версии участников происшествия, неприязнь между ними возникла из-за того, что председателю ТСЖ показалось, будто это осуждённый сломал шлагбаум. Полиция пока не установила, кто причастен к данному преступлению.

Московский районный суд Чебоксар признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что ранее в Чебоксарах вынесен приговор в отношении 42-летнего чебоксарца, обвинённого в убийстве своей 30-летней сожительницы. Преступление было совершено 16 февраля 2019 года: установлено, что мужчина был пьян, и в ходе ссоры избил женщину, затем «нанёс один прицельный удар кухонным ножом в область грудной клетки». Этот удар стал смертельным. Мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. Суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.